Neve sulle Dolomiti, a Cortina 2 gradi. E arriva il freddo anche in pianura

Maltempo in Veneto, la situazione di oggi. Assaggio d'inverno sulle montagna della nostra regione, con la neve che stanotte ha fatto la comparsa a Cortina e in modo più consistente sui passi dolomitici.



Neve oggi sulle Dolomiti

Alcuni centimetri lo spessore sui valichi, come il Falzarego, e termometro sotto lo zero. Le cime della conca ampezzana appaiono tutte imbiancate, conseguenza dell'irruzione fredda che ha accompagnato il maltempo di ieri in Veneto.

Freddo vero in montagna: Cortina ha registrato 2 gradi, valori di 4-5 gradi sotto lo zero in quota. Niente neve ma una forte grandinata sull'Altopiano di Asiago.

Gli allevatori - spiega Coldiretti - non si sono fatti prendere alla sprovvista dalla svolta autunnale, e nelle zone di montagna dove oggi è arrivata la neve avevano già provveduto per tempo alla transumanza del bestiame , liberando le malghe e rientrando nelle aziende agricole.

Freddo in pianura: le temperature

Anche nelle città di pianura il cambio termico è stato repentino: le minime sono scese vicino ai 10 gradi, per quello che è il primo episodio freddo della nuova stagione.

Maltempo, albero crolla mentre i ragazzi festeggiano la laurea nel parco: due feriti PADOVA - Maltempo, tragedia sfiorata per un soffio al parco dei faggi nel quartiere Voltabarozzo a Padova questo pomeriggio: a causa del forte vento un grosso albero si è abbattuto a terra, proprio nell'area dove alcuni ragazzi stavano festeggiando una laurea. Due dei giovani sono rimasti feriti.

Ultimo aggiornamento: 10:34

