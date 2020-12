Nevicate fortissime e valanghe: la Val di Zoldo completamente isolata per una slavina a passo Staulanza

BELLUNO - Gosaldo, Danta e ora anche Val di Zoldo completamente isolati. Cresce il numero delle zone inaccessibili nel Bellunese a causa del maltempo.

La Val di Zoldo aveva come unica via di accesso il passo Staulanza, dopo la frana da oltre 2mila metri cubi caduta sabato sulla sp 251 e che si è portata via un pezzo di strada. Stamane una valanga con un’estesa di fronte di circa 30 metri è caduta sul Passo Forcella Staulanza costringendo Veneto Strade a chiudere immediatamente il transito ai mezzi. «Stiamo lavorando alacremente per togliere i cumuli di neve – dice il direttore generale della società stradale Silvano Vernizzi – contiamo di riaprire il Passo in piena sicurezza entro le 13 di questa mattina».

I vigili del fuoco sono impegnati in decine di interventi tra Feltrino, Santo Stefano, Comelico. Carabinieri e soccorso alpino stanno sorvegliando un cavo elettrico di media tensione finito a terra sulla strada che portava a Danta: è stato schermato ma non si può passare. Si sta valutando di creare un by pass in modo che la macchine possano transitare.

