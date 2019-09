La prima neve cade sopra i 2000 metri Temperature a picco: l'estate è finita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - La prima neve è arrivata in quota oggi, 8 settembre, sopra i 2200 metri, a tratti anche a 2000-2100 metri, con rifugio imbiancati in provincia. Imbiancato il rifugio Auronzo, ma anche il Lagazuoi a Cortina. Le temperature sono scese ovunque di 2-3 centimetri rispetto alla norma e la minima registrata a Belluno era di 13 gradi.Oggi andrà meglio. Dopo i possibili, residui fenomeni notturni sul Bellunese, la giornata sarà in prevalenza soleggiata, fresca e generalmente stabile. Verso sera non escluso del tutto qualche piovasco sul Bellunese (10-20%).