BELLUNO - Improvvisa nevicata ieri sera nel Bellunese. Almeno dieci i centimetri di neve che sono caduti in numerose località e non solo ad alta quota. Si è svegliato tutto imbiancato anche Colle Santa Lucia. La primavera quest'anno si fa attendere. Ma per gli amanti dello sci è una stagione lunga e che sta dando tante soddisfazioni.