La neve seppellisce tutto: capre e mucche isolate senza cibo. Il foraggio arriva in elicottero Foto

Neve nel Bellunese: animali isolati e senza cibo, capre e mucche senza foraggio, per fortuna i vigili del fuoco sono intervenuti per salvarle.

A portare foraggio a 30 capre isolate da oltre un metro e mezzo di neve nella malga La Grava nel territorio del comune di Zoldo Aldo, ci hanno pensato i vigili del fuoco. Questa mattina il gatto delle nevi dei pompieri dopo essere stato caricato di fieno, ha aperto e battuto i 4 chilometri di strada per arrivare alla malga, che domani permetteranno al proprietario di portare in un altro luogo gli animali.

Nella giornata di ieri invece il foraggio è arrivato in volo con l’elicottero Drago 81 per le mucche isolate dalla neve alla malga Coltrondo in Comelico Superiore.

