«In Veneto non si può più parlare di infiltrazioni delle mafie ma di una presenza, una realtà che però è controllabile grazie al solido tessuto sociale». Lo ha detto il Procuratore di Venezia Bruno Cherchi, dopo il blitz contro la 'ndrangheta compiuto da Carabinieri e Guardia di finanza. Secondo Cherchi, alla luce delle ultime inchieste che hanno portato oltre 100 arresti in Veneto per criminalità organizzata «non si può più parlare di presenze a livello locale ma di un quadro di riferimento con struttura regionale». Un riferimento che oltre alle organizzazioni malavitose calabresi comprende anche mafie, come la camorra, oggetto dell'inchiesta portata a termine il mese scorso nel veneziano. Di contro, per Cherchi «c'è la sostanziale forza del territorio, sia sul fronte amministrativo che imprenditoriale, che offre stimoli per controllare il fenomeno». «Le ultime attività di rilievo - ha aggiunto - dimostrano la capacità di reagire ad una attività mafiosa, nelle varie declinazioni, che può essere contrastata».

VENEZIA - Operazione Camaleonte, il più grosso colpo inferto alla criminalità organizzata a Nordest. E' la clamorosa operazione scattata oggi in diverse province del Veneto. Sono 27 leall'alba contro appartenenti ad un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista (16 arrestati su 27 sono, nati quasi tutti tra Locri, Crotone e Cosenza e trapiantati al Nord) operante in Veneto da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Padova e dei Finanzieri del Comando provinciale di Venezia a seguito delle indagini coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia. Le accuse sono gravissime:(articolodel codice penale), estorsione, violenza, usura, sequestro di persona, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.Le persone coinvolte sono 58. Di queste, 13 sono state condotte in, altre 14 sono agli. Per 6 persone la misura cautelare è quella dell'obbligo di presentazione, e per altre 6 è scattato il divieto di esercitare impresa per un anno.Le forze dell'ordine hanno eseguito una cinquantina di perquisizioni, fra, Reggio Emilia, Parma, Milano e Crotone. Le indagini, partite alla fine del 2015, sono relative alle infiltrazioni nel tessuto economico portate avanti in questi anni dalla criminalità legata al clan dei cutresi. Sono stati eseguiti ancheIl clan di riferimento che operava in Veneto è la 'ndrina Grande Aracri, una cosca malavitosa o 'ndrina della ndrangheta calabrese che opera a Cutro, in Calabria, al nord, in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e all'estero in Germania. I membri di spicco sono(1959), detto Il professore o Mano di gomma, capobastone arrestato con dote di "Crimine internazionale" ricevuta da Antonio Pelle e referente per il crotonese succeduto ad Antonio Ciampà, nonché capo crimine della Calabria centro-settentrionale.I componenti della cosca avvicinavano gli imprenditori e si insinuavano nelle aziende attraverso prestiti e taglieggio, fino ad impossessarsi delle aziende stesse, controllandole dall'interno, mettendo in atto anche operazioni di riciclaggio. In alcuni casi questo avveniva con la connivenza di imprenditori veneti. Il procuratore capo ha sottolineato che. L'obiettivo della criminalità organizzata era riciclare denaro e acquisire capacità di ricchezza. Alcune attività sono state aggredite "fisicamente": dopo un primo approccio, come soci, amministratori o dipendenti, i componenti dei clan passavano ai prestiti usurari agli imprenditori, specie quando gli imprenditori tentavano di uscire dal giogo delle pressioni mafiose. Da qui la reazione dei malavitosi che hanno messo in atto anche aggressioni fisiche nei confronti degli imprenditori. Alcuni imprenditori, invece, hanno avallato le false fatturazioni per evadere il fisco e anche a fini personali.Adriano BiasionGaetano BlascoFrancesco BologninoMichele BologninoSergio BologninoDonato Agostino ClausiVito Gianni FloroLeonardo LovoGiuseppe RichichiFrancesco ScidaPasquale ScidaFederico SemenzatoMario VulcanoAntonio BrugnanoMarco CarrettiAngelino CrispinoTobia De AntoniGiuseppe De LucaRocco DevonaSalvatore InnocentiSergio LonettiAntonio Genesio MangoneVincenzo MarchioAntonio MazzeiMario MegnaDomenico NardellaDomenico PaceFrancesco AgostinoIdriz AhmetajAntonio CarvelliLuca De ZanettiEmanuel LevoratoStefano MarzanoAdrian ArcanaEugen ArcanaFerdinando CarraroFederico SchiavonIlir ShalaLoris Zaniolo