Il primo vagito in provincia di Belluno è stato emesso dalla piccola Lila Lucian al Santa Maria del Prato di Feltre. E’ quindi lei la prima nata del 2022 in Ulss 1 Dolomiti. Grandissima la gioia dei genitori, Martina e Cristian, che alle 5.33 di ieri mattina hanno potuto abbracciare la loro piccola che a breve porteranno a casa, nel Primiero. La piccola Lila è stata la prima dei quattro piccoli e piccole nate nel primo giorno dell’anno a Feltre. Per quanto riguarda il reparto di ostetricia e ginecologia di Belluno, in tarda serata si stava ancora attendendo il primo vagito di quest’anno.

IL PRIMO DEL 2021

Alle 5.33 di ieri mattina, all’ospedale di Feltre, è venuta alla luce Lila Lucian, la prima bambina nata nel 2021 in Ulss 1 Dolomiti. Un fiocco rosa che ha riempito di gioia i genitori Martina e Cristian, che vivono in Primiero. Una nascita che, unitamente ad altre due avvenute sempre nella giornata di ieri, conferma ancora una volta la strategicità del Santa Maria del Prato di Feltre non solo per i residenti del feltrino ma anche per quelli del Primiero e dell’alta trevigiana che prediligono questo nosocomio non solo per le cure ma anche per l’evento più importante della vita, ossia la nascita di un figlio.

ANNO PROLIFICO

Se il buongiorno si vede dal mattino, non possiamo che aspettarci un 2022 ricco di fiocchi e di gioia per tante famiglie bellunesi. Complessivamente infatti sono state ben quattro le nascite registrate nel corso della prima giornata dell’anno. Oltre alla piccola Lila, altre tre mamme hanno vissuto il primo giorno dell’anno in travaglio, accogliendo tra le loro braccia prima della mezzanotte i loro piccoli. Nel corso del pomeriggio di ieri quindi sono nati all’ospedale di Feltre Ena Beganovic, per la gioia di Fikret e Aida Beganovic residenti a Cavaso del Tomba, Davide Stramare, figlio di Andrea e Ivanna Stepiak residenti a Segusino e Leo Maqkay di Lirim e Alketa Maqkay che hanno costruito la loro famiglia nel comune di Borgo Valbelluna.

L’ULTIMO DEL 2020

L’ultimo nato del 2021 invece si chiama Matteo Simonetto, venuto alla luce il 31 dicembre alle 17.30 all’ospedale di Feltre. I genitori non vedono l’ora di portarlo tra le mura della loro casa, che si trova a Fonzaso, per coccolarlo e viziarlo com’è giusto che sia. A Belluno, l’ultimo nato, o meglio l’ultima nata del 2021 è stata Sharon, venuta alla luce alle 12.56 del giorno di San Silvestro, per la gioia di mamma Serena e papà Davide.