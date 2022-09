LIMANA - Sono stati 43 i nuovi nati di Limana nel corso del 2021. Ieri, 18 settembre, si è celebrata la 14esima edizione della Festa del bambino a Limana. L'hanno organizzata la Pro loco in collaborazione con la Parrocchia di Limana, il comune di Limana, i Gruppi Parrocchiali, il Coro Arcobaleno, alcuni Comitati Frazionali e molti volontari. La Festa ha visto alla partecipazione della messa 25 neonati. Durante è intervenuta la cerimonia è intervenuto il sindaco, Milena De Zanet, che ha anche provveduto alla consegna dei ricordini.



LA STORIA

Era presente il residente della Pro Loco, Davide Praloran, che ha ricordato la nascita della Festa del bambino. L'evento è nato nel 2009 con l'obiettivo di creare un momento di incontro tra i nuclei familiari, iniziando proprio dai più piccoli, di varie estrazioni sociale ed etnie. Don Mario ha celebrato la messa cantata insieme al coro Arcobaleno, reduce dalla kermesse a Feltre: un momento che ha contribuito ad infondere la gioia della giornata. Le fotografie della giornata sono state subito condivise sui social nel gruppo Festa del bambino a Limana raccogliendo decine di like e condivisioni.



LA FESTA

Nel corso della manifestazione sono intervenute tante persone, tra genitori, nonni e amici che si sono fermati al pranzo conviviale nella tensostruttura allestita dalla vivace Pro Loco di Limana. È da anni un momento di aggregazione infatti è diventata una manifestazione che coinvolge tutto il comune di Limana. E anche ieri lo scopo è stato raggiunto: ovvero quello di creare un momento di comunità e unione, tra tutti gli abitanti del territorio, iniziando dai più piccoli.



LA FOTOGRAFIA

Si segna un dato positivo a Limana, in termini di nascite. Un comune decisamente in controtendenza nella nostra Provincia, che perde in media mille abitanti ogni anno. A Limana nel 2021 sono nati 43 bambini. Un numero in continuo aumento negli ultimi anni: dal 2016 al 2021 si registra un aumento delle nascite del 60% circa. I nuovi nati infatti nel corso del 2020 erano 37, nel 2018 erano 34, nel 2017 le nascite erano state 63, ma nel 2016 appena 27. Impietosa la fotografia in provincia invece: nel censimento del 1961, infatti, in provincia di Belluno si contavano 234.921 mentre ad oggi si è già al di sotto dei 200 mila abitanti.