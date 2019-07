Denunciò il violentatore della sua bimba: donna isolata dalla comunità musulmana

di Olivia Bonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO BELLUNO Il condannato per un reato gravissimo come abusi sessuali su minore è lui, ma la “pena” la sta scontando lei. È il paradosso che sta vivendo una mamma 50enne bellunese, di religione musulmana, che non può più frequentare la sua comunità religiosa e la moschea. La donna nel 2013 aveva denunciato l’amico di famiglia, che avrebbe compiuto, in una casa della Valbelluna, atti sessuali su sua figlia, all’epoca dei fatti in seconda elementare. La condanna di secondo grado...