FELTRE - L'uomo è stato sepolto... due volte. È avvolta nel mistero la morte di Lucius Oclatius Florentinus, pretoriano feltrino di illustre lignaggio, morto all'età di 24 anni. Sepolto due volte, caso rarissimo, a Feltre e a Roma, all'imbocco della via Cassia. Unica persona, due monumenti funebri che, per la prima volta, saranno riuniti grazie al prestito concesso dal Museo Archeologico di Roma. Un'esposizione che non solo sarà unica, ma che permetterà di ricostruire la storia di uno dei nuclei familiari più ampi della Feltre antica. È questo uno dei misteri che si nasconde all'interno del nuovo Museo civico archeologico di Feltre inaugurato ieri e che da oggi sarà aperto al pubblico. Dal recupero e dalla valorizzazione dei tanti reperti che nel corso degli anni sono tornati alla luce emerge anche una verità. Ossia l'anno di nascita di Feltre come città. Ma non solo. Grazie ad un'incisione rinvenuta ad oltre 2mila metri di altitudine, è stato scoperto qual era l'antico confine tra Feltre e Trento; un confine che non ha nulla a che vedere con quello attuale. Un museo quindi che si è rinnovato nel suo allestimento ma soprattutto nei suoi contenuti ricchi di inediti e di novità in tema storico e culturale.

L'INAUGURAZIONE

Il progetto di rinnovamento del Museo civico di Feltre affonda le sue radici ancora nel 2015 quando spunta dai magazzini della soprintendenza l'«Esculapio», una delle statue più imponenti (oltre 2 metri di altezza) presenti nel nord Italia. Parte così una riflessione sulla storia antica di Feltre e fa nasce la volontà di ricalibrare il museo in chiave più moderna, legandolo anche con il territorio. Grazie alla sinergia tra l'Amministrazione comunale, con il sindaco Paolo Perenzin e l'assessore alla cultura Alessandro Del Bianco in particolare, e la Sovrintendenza archeologica competente, si p iniziato a dare vita ad un museo di nuova generazione, «luogo di esposizione di reperti spesso unici, ma anche e soprattutto luogo dove la storia si fa racconto spiega l'assessore alla cultura Alessandro Del Bianco -. Ai visitatori viene offerto un viaggio che inizia all'interno del Museo per espandersi nell'intera città, conducendo ai luoghi di rinvenimento dei reperti esposti o di collocazione dei principali monumenti della città romana e, ancor prima, retica». Uno dei punti di forza sarà la multimedialità. Nel Museo la storia e il significato dei reperti più importanti saranno raccontati attraverso semplici filmati. Inoltre tutte le sale saranno dotate di un QRcode che, scaricato sul telefonino, consentirà di procedere lungo l'itinerario.

LE ESPOSIZIONI

Nel Museo, che ha sede via Luzzo 23, nel cuore del centro storico, sono accolti circa 150 reperti. Ad accogliere il visitatore ci sono i capitelli ionico-italici. Un'altra sala è dedicata ad una collezione di statue e illustra il gusto raffinato degli ornamenti delle ricche dimore locali tra il I sec. aC. e il II dC. La fontanella, rinvenuta nel 1926 in via Mezzaterra, evoca gli zampilli che dovevano risuonare in un elegante giardino e l'enigmatico sorriso della Testa di Satiro, trovata poco distante nel 1935, trasporta in un mondo di miti legati a Dioniso e al suo seguito. Davvero insolite le circostanze del rinvenimento del busto di Efebo, copia romana del Narciso di Policleto, scoperto nel 1986, murato nei palazzetti Bovio Da Comirano. Due altre sale propongono una carrellata sui culti funerari attestati nel Feltrino. Non mancano reperti rinvenuti in aree sepolcrali di remoto utilizzo quale quella del cimitero urbano, che offrono un esempio degli oggetti che accompagnavano il defunto nel suo viaggio nell'aldilà. Del tutto particolare la tomba di Aeronia Maxima rinvenuta a Sovramonte negli anni 50, composta da un'urna tufacea contenente ossa incinerate, un'iscrizione e un piccolo corredo.

LA CURIOSITÀ

Nel museo è stata esposta anche una rarissima iscrizione di Anna Perenna, singolare figura di divinità testimoniata a Feltre e nel quartiere Parioli a Roma, dove in anni molto recenti è stato rinvenuto un suo santuario, con una cisterna al cui interno gli archeologi hanno trovato una ventina di lamine con maledizioni e figurine antropomorfe di materiale organico entro piccoli contenitori. Il legame tra questa donna e la magia nera è quindi forte, ma soprattutto ci si chiede come questa iscrizione sia presente a Feltre. Nel corso di recenti indagini archeologiche, infine, è stata ipotizzata la data di fondazione di Feltre. Secondo alcune iscrizioni la città sarebbe sorta nel 39 a.C. e che le fu assegnato un vasto territorio da amministrare che comprendeva gran parte della Valbelluna, lungo il Piave e quasi l'intera Valsugana. L'appartenenza di quest'ultima all'ager feltrino è testimoniata da una scritta scolpita ad oltre 2mila metri d'altezza sul Monte Pergol, nella catena del Lagorai.

MEDICINA

Nella sala dedicata ai culti è possibile ammirare la monumentale statua di Esculapio in marmo greco, emersa durante gli scavi sul sagrato del Duomo nel 1974, che costituisce oggi la più grande rappresentazione del dio della medicina di tutta l'Italia centro-settentrionale. Non era presente all'inaugurazione, ma il ministro della cultura, Dario Franceschini ha voluto inviare un messaggio, sottolineando che Il definitivo ritorno a Feltre della statua di Esculapio, primo esempio di Art Bonus su un bene archeologico di proprietà statale, ha permesso di immaginare prima e di realizzare poi un museo innovativo, che informa di sé l'intera cittadina, ripercorrendo le tracce in situ dell'antico insediamento retico e del successivo municipio romano, e mette in risalto i forti legami esistenti con Roma in età repubblicana e imperiale.