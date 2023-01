Belluno. Addio ai sogni di Bryan, calciatore morto a 23 anni: stroncato da una malattia rara

BELLUNO - È morto ieri all'ospedale di Belluno, Bryan De Monte, il 23enne di Calalzo di Cadore colpito più di un anno fa da una patologia rara autoimmune. «In questo momento di dolore, il presidente, i dirigenti, i giocatori e tutto il Domegge Calcio porgono le proprie condoglianze alla famiglia di Bryan De Monte, scomparso oggi», questo il messaggio del Domegge calcio diffuso ieri sera, quando ormai la notizia del decesso si era diffusa in tutto il Cadore. Bryan non ce l'ha fatta. Da tempo lottava contro quella malattia che lo aveva colpito nel luglio del 2021, che lo ha costretto in ospedale prima a Pieve, poi a Belluno, quindi a Padova, infine a Ferrara. Vicino a lui sempre ad assisterlo la famiglia papà Sergio, mamma Cinzia, la sorella Sara.

E tutto il suo Cadore che si era mobilitato per aiutarlo. Pensare che tutto andava per il verso giusto e il giovane si stava affacciando alla vita, cercando di realizzare i suoi sogni. Bryan stava completando il suo percorso formativo, una laurea breve in informatica e già un'azienda nel trevigiano gli aveva offerto lavoro; la famiglia lo appoggiava in tutto e poteva contare sull'amore della giovane compagna. E poi nel luglio del 2021 le prime avvisaglie che qualcosa non andava. Prima la febbre, poi è venuto meno l'appetito ed è insorta una debolezza generale. «Sembrava si spegnesse» aveva spiegato il padre Sergio. Tant'è che è stato accompagnato al pronto soccorso di Pieve, da lì a Belluno e Padova. Le sue condizioni erano disperate. «Una volta accertato che si trattava di malattia auto-immune sono passati alle cure. Lo hanno preso per i capelli, poi il lungo percorso riabilitativo così da poterlo aiutare a rientrare a casa. Nel suo Cadore è rientrato, ma in questi giorni l'aggravamento e la morte ieri pomeriggio in Pneumologia a Belluno.