BELLUNO - La targa della zizzania. Non si spegne la questione della targa di bronzo che si trova in sala giunta di Palazzo Rosso e che lo storico Marco Perale, in veste di consigliere, aveva chiesto fosse trasferita al Museo civico. Il Consiglio comunale, lunedì, con il voto compatto del centrodestra, aveva deciso che sarebbe rimasta al suo posto. A bocce ferme Perale respinge l’accusa di “strumentalizzazione” ricordando la genesi del lavoro storico sulle fonti: « La questione non riguarda tanto il fatto che sia antiebraica, visto che in Italia vi sono centinaia di documenti simili, ma il fatto che sia stata posta nel 1938 alle spalle del sindaco, allora del podestà, da un gruppo di fascisti bellunesi ».

«Targa antisemita del 1519 in municipio», bocciata la richiesta di toglierla: resterà, ma con apposita spiegazione