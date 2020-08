Troppi Indiana Jones nei Serrai di Sottoguda, fioccano le multe

ROCCA PIETORE - Sembrano veramente essere tanti gli aspiranti Indiana Jones che salgono dalle città per sfidare il pericolo, ignari poi dei guai che gli possono capitare. Ne sono classici esempi i tanti incidenti di montagna succeduti in questi giorni. E per mettersi ancora di più alla prova ci sono anche quelli che, in barba alle ordinanze di divieto condite da multe salate, scavalcano le transenne e le reti messe a delimitare l'area di cantiere per risalire la disastrata gola dei Serrai di Sottoguda, l'area più devastata dalla tempesta Vaia di fine ottobre 2018 e per questo diventata simbolo di quei giorni infausti. Un'ordinanza ne vieta l'ingresso, ma la voglia di adrenalina è molto più forte.

PRIME SANZIONI

E poco importa se le multe sono cominciate a fioccare.

Multe che ora il sindaco di Rocca Andrea De Bernardin, vista la pervicacia dei disobbedienti, intende applicare al massimo che consiste in 500 euro. Salvo non si concili immediatamente. Saranno potenziati i controlli.

TROPPA PUBBLICITÀ

«Io penso che la pubblicità nata attorno a Serrai proprio a causa della tempesta Vaia - spiega il sindaco di Rocca Andrea De Bernardin - abbia raggiunto una moltitudine di persone, che salgono da ogni dove per vedere ciò che resta dei Serrai, attualmente un immenso cantiere per farli tornare fruibili. I lavori in corso possono essere anche pericolosi, per il comune escursionista che volesse addentrarsi nella gola, anche perché si sta operando sui versanti e ci sono anche lavori di disgaggio che consistono nello stacco dei sassi e delle rocce pericolanti lungo le pareti. Interventi delicati che necessitano l'interdizione del pubblico. Nonostante le ordinanze di chiusura dell'area, dei continui moniti di rimanere lontani da questa zona, c'è sempre gente che cerca di scavalcare le transenne in barba alle ordinanze».

MISURA COLMA

«Ora - prosegue un adirato De Bernardin - mi sembra che la misura sia colma, non tollereremo più questi atteggiamenti di puro e semplice menefreghismo da parte di queste persone che non rispettano minimamente i divieti. Nei giorni scorsi abbiamo già elevato le prime due contravvenzioni da 160 euro. Ma io penso che sia il caso di andare oltre questa cifra e le prossime saranno sicuramente più salate».

SOCCORRITORI

De Bernardin pensa anche alla sicurezza di chi, nel caso capitasse qualcosa, dovesse poi soccorrerli. «Perché queste persone oltre che mettere a repentaglio la propria sicurezza - prosegue -, mettono a repentaglio anche la vita dei soccorritori e quanto francamente per me è inaccettabile. Quindi oltre che a rinnovare l'appello di rimanere lontani dai Serrai in questo periodo in quanto area di cantiere - conclude il primo cittadino, rinnovo anche il monito che coloro che saranno trovati in quest'area senza motivo saranno sanzionati pesantemente». © RIPRODUZIONE RISERVATA