BELLUNO - Sta per arrivare una multa di 100 euro alle persone con più di 50 anni che non si sono ancora messe in regola con la vaccinazione anti-covid. In provincia di Belluno sono 7.562, su una platea di over 50 pari a 101.896 cittadini (dati Istat). «Sono gli irriducibili» commenta la direttrice sanitaria dell’Ulss Dolomiti Caterina De Marco. Coloro cioè che non si fidano del vaccino e continuano a rifiutarlo imperterriti. I numerosi appelli dell’azienda sanitaria, le iniziative messe in campo a più livelli, gli inviti formali e non da parte della sanità, le sospensioni (nei casi in cui vi era l’obbligo vaccinale) non hanno sortito alcun effetto. «Chissà che la multa, ora, faccia cambiare idea a qualcuno» aggiunge De Marco. La macchina si è mossa in ritardo – forse troppo, dal momento che si sta andando verso una riduzione delle restrizioni anti-contagio – ma ormai è partita. «In riferimento alle sanzioni nei confronti degli over 50 che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale - si legge in una nota dell’Ader, Agenzia delle entrate-Riscossione - sulla base degli elenchi pervenuti dal ministero della Salute, è stata attivata la fase di produzione delle comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio». Le lettere, quindi, sono partite. Un metodo utilizzato spesso in ambito sanitario, durante gli ultimi due anni di pandemia, per segnalare inadempienze o, al contrario, per fornire esiti di tamponi o di avvenuta vaccinazione. «Il Ministero della Salute – ha comunicato ieri l’Ulss Dolomiti – sta inviando le comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4 del decreto legge 44 del 2021 a tutti gli over50 che al primo febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale anti-covid».

LA VIA D’USCITA



Coloro che riceveranno la lettera avranno 10 giorni per inviare all’azienda sanitaria (indirizzo mail: vaccinazioni.covid@aulss1.veneto.it; oppure PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it) l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dell’obbligo vaccinale. Una volta spedita la mail, dovrà darne comunicazione all’azienda sanitaria e all’Agenzia delle entrate-Riscossione, accedendo all’area riservata del portale www.agenziaentrateriscossioni.gov.it. «Abbiamo oltre 7.500 over 50 che non sono in regola – spiega la direttrice sanitaria – Se andassero a vaccinarsi non sarebbe male perché aiuterebbero a far circolare di meno il virus. Le nostre sedi sono sempre aperte». Sarà difficile convincere gli irriducibili.

GLI EX IRRIDUCIBILI



Certo, da gennaio ad oggi c’è stato un calo non indifferente nel numero di no-vax (erano 10mila, ora sono poco più di 7.500), ma tra meno di un mese si potrà accedere al luogo di lavoro senza green pass. Nel frattempo, se continueranno a non volersi vaccinare, i no-vax dovranno pagare una multa di 100 euro. «Sono misure a cui non vorremmo mai ricorrere – continua De Marco – Tuttavia hanno contribuito a far diminuire la quota di irriducibili che magari non credono nel vaccino ma che alla fine decidono di farlo. Qualche dipendente sanitario che all’epoca non l’aveva fatto poi si è convinto». La difficoltà nel persuadere i no-vax a vaccinarsi emerge dai numeri. Mercoledì l’Ulss Dolomiti ha eseguito 172 vaccinazioni, di cui 7 prime dosi. In totale, invece, sono state eseguite 447.110 vaccinazioni anti-covid. L’85,2% (cioè 164.694 persone) della popolazione con più di 5 anni risulta vaccinato con almeno una dose, mentre l’84,3% (162.954 persone) ha ricevuto il ciclo completo. Rimangono da vaccinare 28.821 persone (un quarto delle quali ha più di 50 anni). Non è un dato da sottovalutare se si pensa che negli ultimi 90 giorni 9.745 persone non vaccinate sono risultate positive al covid. E proprio ieri l’Ulss Dolomiti ha ringraziato i volontari della lotta contro il virus. che hanno donato oltre 6.500 ore di lavoro per la salute della comunità. Lo sforzo di 25 medici e 10 tra infermieri e OSS che hanno prestato servizio nel corso del 2021 negli HUB vaccinali e nei drive-in, donando 5.500 ore di lavoro svolto gratuitamente, competenza ed energie. Impegno che è continuato anche a inizio 2022, prestando più di 1.000 ore di servizio volontario nel primo trimestre.