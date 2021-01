Cinquanta multe al giorno, 1500 al mese, 3350 da novembre ad oggi. Oltre 15mila in un anno. L’autovelox di Levego rimpingua le casse comunali. L’apparecchio attivo dal primo novembre scorso lungo la Sinistra Piave, nel punto in cui si verificarono numerosi incidenti e anche tragedie, fotografa i numeri di un vizio diffuso tra gli automobilisti: quello di premere decisamente troppo sull’acceleratore senza pensare alle conseguenze. Il comandante della polizia locale, Roberto Rossetti, ammette la sorpresa, davanti a queste cifre, e auspica una presa di coscienza da parte dei cittadini. Intanto, però, le previsioni di introiti per il 2021 si gonfiano a dismisura e, solo per le sanzioni legate all’eccesso di velocità, si parla di 1 milione di euro. Per il 2020 la previsione era di 200mila euro. Una bella differenza. «Da quell’autovelox derivano molte sanzioni – ammette Rossetti -, questo nonostante ci siano i cartelli lungo la strada che ne annunciano la presenza e nonostante se ne sia parlato nei giornali. Probabilmente in molti se ne dimenticano, ma sopratutto si dimenticano la prudenza in quel tratto di strada».

IL LIMITE

La velocità massima in quel tratto a Levego è di 90 chilometri all’ora, ma il rettilineo spinge a premere l’acceleratore e in molti, evidentemente, non prestano troppa attenzione al quadrante, salvo pentirsene quando a casa arriva la sanzione e l’annuncio dei punti decurtati dalla patente. Sì, perché fino a 10 chilometri oltre il limite non ci sono conseguenze per la patente e l’automobilista è chiamato a pagare 42 euro, oltre gli 11 chilometri vengono depennati due punti e la multa sale a 173 euro. In entrambi i casi la cifra si abbassa per chi paga entro i cinque giorni.

LA SORPRESA

«Siamo noi del Comando i primi a essere stupiti da questi dati – prosegue Rossetti -, si parla di 1500 multe al mese, oltre 15mila all’anno. Certo, auspico che da qui in avanti ce ne siano meno, per effetto del passaparola e di una maggiore prudenza, ma questo avverrà solo con chi frequenta quotidianamente la strada, chi è di passaggio prevedo continui a correre, purtroppo». E calcolando una media di 42 euro a sanzione, solo per i primi due mesi di autovelox attivato il primo novembre scorso, siamo a quasi 130mila euro che entreranno nelle casse del comune. Nel conto va messo anche il fatto che gli incidenti, negli ultimi mesi sono diminuiti, anche se, analizzando il trend, sembra più legata all’effetto lockdown e delle restrizioni causate dalla pandemia. Ma le multe non hanno avuto un calo, a quanto pare. «Questo dispiace – conclude il comandante -, perché in questo periodo non si dovrebbero avere certi problemi. Invito tutti alla prudenza pensando che ora abbiamo questioni molto importanti da affrontare e su cui concentrarci tutti».

LE PREVISIONI

E così i proventi sanzioni per violazioni limiti di velocità previsti da Palazzo Rosso per il 2021 sono un milione di euro, che verranno in una quota investiti per la sicurezza stradale. Ma 320mila euro sono di «dubbia esigibilità» (un terzo delle multe ogni anno non si riescono a incassare).

© RIPRODUZIONE RISERVATA