SANTA GIUSTINA - Aperto il bando per individuare il gestore del mulino di Santa Libera a Salzan, uno dei gioielli di Santa Giustina. Gli interessati hanno tempo fino a sabato 22 aprile per presentare la candidatura. Il mulino di Santa Libera è un luogo unico, ricco di storia e di cultura, che negli ultimi anni si è arricchito ancor di più grazie all'installazione della mostra permanente dedicata alle spade, una produzione che nei secoli passati ebbe proprio a Santa Giustina uno dei suoi centri d'eccellenza internazionale, grazie ad artigiani come Pietro da Formicano di Formegan. L'iniziativa è stata lanciata nell'ambito del progetto Interreg Klang Spade di leoni e aquile, finanziato dall'Unione europea, dal Fondo Fesr e Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020. L'iniziativa ha trovato subito il pieno supporto dell'amministrazione comunale, interessata a valorizzare il sito dal punto di vista turistico. Inoltre, oltre al Mulino, tutt'intorno c'è un'area ambientale e naturalistica di pregio che va scoperta.

IL SERVIZIO

L'obiettivo dell'amministrazione guidata dal sindaco, Ivan Minella, è quello di valorizzare il sito soprattutto ai fini turistici. Nel bando, pubblicato in questi giorni, sono state inserite le linee guida, i servizi che chi decide di prendere in mano la gestione nel luogo deve garantire. Si parla di garantire l'apertura al pubblico della struttura allo scopo di far visitare il Mulino (da marzo a dicembre compresi), con apertura obbligatoria almeno nella prima domenica pomeriggio di ogni mese dalle 14 alle 17, compresa la sala espositiva al primo piano; animazione consistente nell'organizzazione di almeno 2 eventi all'anno della durata massima di un giorno e della loro promozione; visite guidate con scolaresche di Santa Giustina; attività di macinatura a fini dimostrativi durante le aperture domenicali e gli eventi di animazioni presso il Mulino; custodia e pulizia dello stabile e degli impianti. Il valore dell'affidamento è pari a 4mila e 500 euro annui.

PRESENTAZIONE DOMANDE

Gli operatori economici interessati devono far pervenire a mezzo Pec all'indirizzo comune.santagiustina.bl@pecveneto.it la propria manifestazione di interesse in forma libera (in questa fase non è necessario presentare offerte). Il termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione, è quello delle ore 12 del giorno 22 aprile 2022.