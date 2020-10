Scontro fra due auto a Mugnai di Feltre: una persona ferita Foto

FELTRE (BELLUNO) - Alle 13:10, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Mugnai di Feltre per un incidente tra due auto. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre la persona ferita è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferita in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.

