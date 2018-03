Caschi, para-schiena e ginocchiere: allo studio la mountain bike del futuro

di Marco D'Incà

LONGARONE - La sicurezza sale in sella. E scatta sui pedali, lungo i sentieri del Nevegal. È ufficialmente decollato, infatti, il progetto "- Nuovi concetti di sicurezza nei mountain bike park: un volano per il turismo sportivo sostenibile". Protagonisti in primis,che traccia la rotta insieme a due partner d'eccezioneVerrà sviluppata la bici "da salto" tra sensori e tecnologia. A Longarone verranno studiati caschi, para-schiena, e ginocchiere mentre isi faranno sul Nevegal. E' partito uno specifico studio per mettere a punto una serie di dispositivi di protezione. Fondamentali saranno test mirati sui tracciati del Nevegal (oltre a un parco in Austria). Fari puntati soprattutto sulla disciplina che si sviluppa su discese piuttosto ripide e caratterizzate da ostacoli naturali, salti, gradoni, rocce e radici. «Per incrementare la sicurezza nel downhill - ha affermato Florian Rieder del dipartimento per le Scienze sportive e motorie - studieremo alcuni. Produrremo poi dei questionari e realizzeremo diverse prove egià esistenti. Verranno quindi stilate le linee guida per realizzare i tratti e i salti più sicuri, magari provando anche a realizzare un salto ideale dimostrativo».