Inchioda davanti all'autovelox: centauro finisce a terra

Ancora un motociclista a terra a causa di un autovelox. Questa volta l’epilogo è stato meno drammatico di quanto era accaduto lo scorso agosto a Auronzo quando perse la vita un 43enne, a causa di una colonnina finta. Secondo quanto hanno accertato i carabinieri della stazione di Longarone, pochi minuti prima delle 12,30 lungo la strada che porta alla diga del Vajont, il centauro, L.T.R. classe 1955, avrebbe pigiato sulla manopola del freno della sua Triumph rovinando a terra. Trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso non sarebbe in pericolo di vita.