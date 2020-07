Ultimo aggiornamento: 19:52

ROCCA PIETORE - Incidente stradale frontale in galleria Digonera a Rocca Pietore. Una moto in contromano in curva si è schiantata frontalmente contro un'auto. Il conducente della moto (tedesco) è stato elitrasportato all'ospedale di Belluno per sospetta frattura del bacino, quello dell'auto è stato trasportato nella clinica di Agordo.