BELLUNO - Torna l’estate e le strade bellunesi tornano ad essere circuiti di alta velocità. Ieri c’è stato un vero assalto alla montagna e i bolidi si sono viste sfrecciare in po’ su tutte le strade della provincia. Erano veramente tanti. Pochi invece, gli agenti, sempre insufficienti a tenere a freno la voglia di correre dei motociclisti: la querelle tra istituzioni e cittadini da una parte, centauri indisciplinati dall’altra, si riaccende. E il suo riproporsi ogni anno uguale, non ne smorza i toni. La diatriba è sempre infuocata, la soluzione sempre troppo lontana dalla realtà. Occorre fare i conti con le forze umane in campo è il mantra che si va ripetendo, capace di togliere vigore anche ai tavoli istituzionali dove si studiano i piani di controlli speciali.

LO SFOGO

A riportare il tema all’attualità è il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin. Lungo la sua 251, si sa, da maggio a settembre è tutto uno sfidare la sorte. Intanto in Prefettura si susseguono i vertici tra le forze dell’ordine e il piano speciale di controlli è già stato varato. Tra gli osservati speciali, quelle strade considerate particolarmente pericolose, proprio la 251 sia nel tratto verso la Valcellina che in quello verso lo Zoldano. « Ogni estate ritorna il tema del comportamento pericoloso dei motociclisti – inizia così lo sfogo di De Pellegrin -. I sindaci, giustamente, fanno appelli al prefetto e alle forze dell’ordine per maggiori controlli. La Questura convoca il tavolo tecnico. Si organizzano i posti di controllo, si coordinano le pattuglie delle diverse forze dell’ordine per ottimizzare le risorse umane, sempre troppo poco numerose, concentrando gli sforzi sui soliti punti neri della viabilità. La s p 251 è uno di questi. Tutto giusto e doveroso, ma non si affronta mai il vero tema, che è di natura politica » . « I controlli sulla velocità dei veicoli e in particolare delle moto, con le regole attuali non sono efficaci - dice senza girarci attorno il sindaco della Val di Zoldo - . O almeno non lo sono per prevenire l’alta velocità, lo sono casomai per pareggiare il bilancio di qualche comune e questo è inaccettabile. Chi i controlli li fa seriamente, con posti di controllo mobili su tutto il territorio comunale e soprattutto con contestazione immediata delle violazioni, per tentare di scoraggiare realmente l’alta velocità, si trova letteralmente a fare la figura del fesso: la postazione dev’essere presegnalata e ben visibile. Il motociclista deve essere avvertito in tempo del controllo in modo da adeguare la velocità in tempo, prima del posto di controllo. Così tu li senti arrivare a 130 km/h, davanti al posto di controllo transitano a passo d’uomo, sorridenti e poi via, li senti sgasare e ripartire a 100 all’ora. L’ho provato io stesso stando con i miei agenti. È una pagliacciata » . Il primo cittadino di Val di Zoldo se la prende con il sistema dei controlli, perché solo una postazione con operatore non segnalata può essere un deterrente efficace, i cartelli di avviso devono essere tolti.

LA PREVENZIONE