CORTINA D'AMPEZZO - La comunità ampezzana porgerà oggi l'ultimo saluto a Ugo Pompanin Bartoldo, da tutti conosciuto semplicemente come Ugo Baa. Il nomignolo gli rimase addosso da ragazzo, quando cominciò a mettersi in mostra nelle attività sportive, nello sci, soprattutto nell'alpinismo. Rimase Ugo Baa anche da amministratore del Comune di Cortina, delle Regole e del Parco d'Ampezzo, di aziende del paese. Nato nel 1926, da adolescente entrò nel gruppo degli Scoiattoli, fondato nel 1939 da ragazzi appena più grandi di lui, quindi divenne soccorritore e guida alpina.

TRA I FONDATORI DEL CNSAS

Le sue capacità gli valsero il riconoscimento di Accademico del Club alpino italiano, a soli 22 anni, il più giovane d'Italia, per avere aperto diverse vie nuove. Pronto a rispondere alle chiamate, in caso di necessità, partecipò subito ai primi interventi di soccorso, di un lungo impegno: «Questa è davvero una bellissima giornata, per noi, che abbiamo cominciato, tanti anni» fa dichiarò il 23 maggio 2009, alla inaugurazione della nuova sede della stazione Cnsas: «Io ho cominciato a fare soccorsi nel 1942, e ho continuato per 56 anni, sino al 1998. Sono stato fondatore della stazione di Cortina, quando ce n'erano soltanto tre in Italia: Torino e Trento oltre a noi. All'inizio si usciva con i nostri mezzi, usavamo i nostri chiodi, le nostre corde, le attrezzature personali, eppure abbiamo tirato giù tanti alpinisti, da tutte le pareti più difficili delle Dolomiti, la nordovest del Civetta, la sud della Marmolada, la Tofana di Rozes, le Tre Cime, la pareti nord della Grande, della Ovest. Quanti ne abbiamo riportati a casa? Non lo so, non li ho mai contati».

PREMIO PELMO D'ORO

Nel 1954 contribuì a far nascere la stazione di Cortina e fu pure fra i fondatori del Corpo nazionale soccorso alpino. In montagna visse, lavorò, fece crescere la sua famiglia, in cima al monte Lagazuoi. Nel 2018 ricevette una menzione, durante la consegna del premio Pelmo d'Oro, per aver gestito 35 anni quel rifugio, ancora oggi della famiglia, dei figli e nipoti. Ugo Pompanin visse intensamente la vita politica, amministrativa, sociale di Ampezzo. Nel 1956 fu uno dei cinque soci fondatori della storica fabbrica di sci Morotto, nata dalla bottega di falegname di Giovanni Gaspari. Con lui c'era anche l'amico Lino Lacedelli, compagno di tante avventure in montagna, che due anni prima aveva conquistato il K2. Negli stessi anni fu pure consigliere comunale.

A CAPO DELLE REGOLE

Fu presidente delle Regole d'Ampezzo. Nel 1990 seppe gestire la volontà della Regione Veneto di creare il Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo e ottenne che la gestione dell'area protetta fosse affidata alle Regole, caso unico, poiché si tratta di una istituzione di diritto privato. Di conseguenza, egli fu anche il primo presidente del Parco. Si impegnò nel turismo e fu tra gli ideatori del grande carosello sciistico Dolomiti Superski. La posizione del suo rifugio, sulla vetta incuneata fra le valli di Ampezzo, Livinallongo e Badia, non poteva che fargli comprendere l'importanza della cooperazione fra territori contermini.

DIRIGENTE IN COOPERATIVA

Ebbe ruoli dirigenziali nella Cooperativa di Cortina: «Pompanin fu lo storico vice presidente della nostra società, per decenni - spiega Emanuela de Zanna, oggi direttrice dell'azienda - e quando io assunsi questo ruolo, fu fra le prime persone che venne a trovarmi, anche se ormai non era più nel consiglio di amministrazione. Apprezzai subito a sua vivacità intellettuale, la sua capacità di stare al passo con i tempi, a dispetto dell'età. Mi coinvolse umanamente e professionalmente, prodigo di preziosi consigli e suggerimenti». Con la presenza delle maglie rosse degli Scoiattoli, le giacche delle guide, dei guardabosco e guardaparco delle Regole, il funerale di Ugo Pompanin oggi giovedì 3 alle 15 nella basilica minore. Come accade talvolta a Cortina, nella medesima cerimonia comune sarà salutato Enrico Da Col, un altro cittadino ampezzano, morto lo stesso giorno.