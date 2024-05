CORTINA - La Schuetzen Kompanie Anpezo Hayden è in lutto, per la scomparsa del suo primo capitano, dopo la ricostituzione. Ieri è morto Ugo Constantini "Ghea", nel soprannome ampezzano di famiglia. Fu lui ad assumere l'incarico di guidare il sodalizio, una ventina di anni fa. Operò prima all'interno dell'Union de i Ladis d'Anpezo, nel consiglio dell'associazione culturale, e poi si adoperò, nel gruppo di appassionati di storia e tradizioni, che ricostituì la antica compagnia degli Schuetze. Ugo Constantini lascia la moglie Luisa, la figlia Manuela e il figlio sacerdote Andrea, parroco a Livinallongo.

IL RICORDO

«Mi dispiace molto, per la scomparsa di Ugo. Vent'anni fa fece un passo importante per recuperare quella antica tradizione, una pagina importante della nostra storia», commenta Siro Bigontina "Titoto", che allora era presidente dell'Ulda: «Noi collaborammo per realizzare le divise, copia esatta di quelle originali. In seguito Constantini condivise anche il nostro impegno, nel referendum dell'ottobre 2007, per far cambiare regione ai tre comuni di Ampezzo, Colle e Fodom». La compagnia degli Schtzen è stata raggiunta dalla triste notizia mentre si trovava in Germania, a Garmisch Partenkirchen, per le due giornate del raduno biennale Alpenregionstreffen, con gli altri gruppi, di tutto del Tirolo. Al rientro in valle, ci sarà modo di abbracciare i familiari di Constantini nella consueta recita del rosario dei defunti, questa sera alle 20, nella basilica minore dei santi Filippo e Giacomo, e al funerale, che si terrà domani alle 15 in parrocchiale. La Schutzen Kompanie Anpezo Hayden fu rifondata il 9 luglio 2002, grazie all'impegno di un gruppo di lavoro,in cui c'erano Stefano Walpoth e Klaus Dibona. L'assemblea per la votazione dello statuto e la nomina a capitano di Ugo Constantini "Ghez" si riunì il successivo 27 gennaio 2003, nella saletta dell'Imperatore, alla fattoria Meneguto di Fraina. La cerimonia ufficiale di rifondazione, con la presenza dei vertici delle organizzazioni territoriali degli Schuetzen, avvenne il 4 ottobre 2003. Il successivo 19 ottobre arrivarono in Ampezzo 250 aderenti, delle altre compagnie del Tirolo. Un'altra festa per la rifondazione seguì il 28 maggio 2006. Si riannodò così il filo di una tradizione che si era interrotta con la Prima guerra mondiale. A Constantini "Ghea" subentrò il nuovo capitano Fausto Menardi "Diornista".