FALCADE (BELLUNO) - “Ciao Paolo. Così Falcade e la valle del Biois ti salutano nel ricordo della tua apprezzabile figura di persona garbata amate del tuo lavoro e delle tue montagne”. Si svolgeranno oggi alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Falcade i funerali di Paolo Da Pos di 59 anni scomparso dopo lunga malattia. In gioventù aveva frequentato l’Istituto professionale Regionale di Domegge conseguendo l’attestato di cuoco. Quindi già da subito aveva lavorato nei primi anni ottanta come responsabile di partita al Danieli di Venezia, uno degli hotel in quegli anni più prestigiosi a livello internazionale. Quello che vantava Paolo Da Pos, era un curriculum importante nel mondo dei cuochi che era culminato qualche anno fa con la gestione assieme alla figlia Sara della “Baita dei Cacciatori” posta sotto le cime dell’ Auta. Una montagna simbolo della valle del Biois, un sottogruppo importante della Marmolada che ha rappresentato una delle palestre più importanti di tante generazioni di alpinisti che ha generato la valle del Biois. E per Paolo queste cime avevano rappresentato un punto di arrivo per la sua alta professionalità creatasi negli anni dietro ai fornelli. Perché dopo tanto girovagare gli aveva dato la possibilità di potersi fermare a lavorare assieme alla sua famiglia in un luogo che lui amava da sempre. Esercitare il suo lavoro in un luogo che lui amava particolarmente proprio ai piedi delle Cime d’Auta assieme alla sua famiglia era il sogno che Paolo aveva coronato pochi anni fa intraprendendo questa nuova avventura assieme alla figlia Sara continuando quella attività che il suocero, Rino Da Rif aveva gestito per molti anni e che ora grazie a Paolo e alla sua famiglia aveva continuato a rappresentare una delle eccellenze della ricettività di alta montagna offerta dalla valle del Biois. Paolo lascia la moglie Miriam i figli Simone e Sara con Andrea e Margherita il fratello Gian Davide con Mariana, Valentina e Cristian.