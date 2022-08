BELLUNO - Lutto nel sindacato e non solo, scosso e senza parole. Ieri mattina, dopo un paio di settimane dalla scoperta di un tumore, se n'è andato Paolo Da Lan, 58 anni, figura storica della Uil bellunese ma anche di altre province italiane, da ultime Ferrara e Bologna. Un nemico invisibile se l'è portato via lasciando nel dolore più assoluto la moglie Franca, la figlia Beatrice, i genitori Flavia e Piero, i fratelli Claudio e Marco e il resto dei familiari e i tanti colleghi schierati da sempre a favore dei più deboli. «Ho perso un fratello», la prima dichiarazione di Roberto Toigo, segretario generale Uil Veneto e nazionale Uilm.

LA STORIA

Nato il 14 dicembre 1963, Da Lan ha iniziato la sua carriera sindacale alla Meda di Limana. «Là da dipendente - ricorda il segretario Roberto Toigo - mi avvicinò nel 1996 quando all'epoca io ero segretario provinciale bellunese Uilm. Si offrì di darmi una mano e io accettai di buon grado. Da quel momento iniziò la nostra collaborazione. Poi Paolo, dopo la chiusura della Meda, passò in Luxottica. E comunque rimase al mio fianco e si occupò anche dell'importante categoria dell'occhialeria Uiltec. Diventò segretario provinciale della Uilm nel 2001 quando io passai a Roma. La sua esperienza provinciale fu importante, con battaglie storiche come quella dell'Acc. Ma poi, in fase di crescita professionale, nel 2010 diventò il responsabile Uilm della provincia di Monza. E nel 2013 di Ferrara. Dal 2021, invece, a Ferrara si aggiunse anche Bologna». «L'ho sentito al telefono proprio ieri sera (martedì) verso le 20. Era contento perché i dolori si stavano attenuando e le prospettive future si facevano più rosee. Invece ieri la moglie Franca mi ha dato la triste notizia della sua morte. Sono sconvolto. Oltre ad aver perso uno dei miei migliori collaboratori, ho perso un caro amico e quel fratello che non ho».

I RICORDI

«Paolo è l'unico, tra gli ex segretari, che mi è stato vicino quando sono arrivato qui a Belluno tre anni fa - afferma l'attuale segretario Uilm Belluno, Michele Ferraro - Qualsiasi problema avessi era disponibile ad aiutarmi e a darmi un consiglio. Non ci siamo visti tantissime volte di persona in quanto aveva l'incarico in Emilia, però mi ha sempre garantito la sua grande vicinanza e il suo supporto. Era una grande persona. Come Uilm di Belluno esprimiamo massima vicinanza alla famiglia». «Ti voglio ricordare nei momenti più belli - afferma rivolgendosi direttamente a Da Lan Luciano Zaurito, ex segretario Uilm Belluno - Fai buon viaggio caro amico e collega Paolo, Un grande abbraccio alla famiglia. Che la terra ti sia lieve». «Quante vertenze vissute assieme - ricorda Bruno Deola, ex segretario Fim-Cisl Belluno -: momenti difficili ma ai quali cercavamo di affiancarne altri di più leggeri e conviviali. Era da un po' che non ci vedevamo e non ci sentivamo ma la notizia della sua scomparsa mi ha amareggiato molto: perdo un collega ma anche un amico». «Con Da Lan abbiamo condiviso molte battaglie sindacali, penso ad esempio quella dell'Acc degli primi anni 2000 - dice Alessandro Da Rugna, ex segretario Fiom Belluno - Ma con lui ci sono stati anche dei momenti turbolenti di forte tensione che comunque, di fronte alla morte, vengono messi in secondo piano. Condoglianze alla famiglia e alla Uil». E infine un compagno sportivo, Alessandro Raveane: «Ciao amico di tante battaglie sportive con i colori della nostra Unione sportiva Meano. Grande dolore quando abbiamo salutato mio fratello Giovanni a cui eri tanto affezionato. Ora vi vedo lassù assieme a parlare dei bei tempi. Grazie per quanto hai dato a Meano e alla nostra società». Il funerale di Paolo Da Lan si terrà venerdì alle 16, nell'arcipretale di Santa Giustina.