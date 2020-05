Scivola sul sentiero e precipita per 40 metri: muore sotto gli occhi degli amici

BELLUNO - Muore sotto gli occhi degli amici. Incidente di montagna stamattina, 14 maggio, sul monte Peron, in comune di Sedico dove ha perso la vita un escursionista trevigiano. Floriano De Col, 64enne di Follina, provincia di Treviso, stava camminando con gli amici quando è scivolato sul sentiero e è precipitato di sotto per 40 metri. Una caduta che gli è stata fatale: purtroppo ha battuto il volto morendo sul colpo.

Gli amici hanno subito lanciato l'allarme chiamando il 118: sul posto l'elicottero, con il soccorso alpino e il medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Intervenuti per la ricostruzione di quanto accaduto gli agenti della squadra Volanti della Questura di Belluno: hanno accertato che si è trattato di una tragica fatalità e, in contatto con il magistrato di turno Marta Tollardo, hanno datoil via libera alla rimozione della salma, che è già a disposizione dei famigliari.

