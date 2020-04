BELLUNO - Ritrovato senza vita stamane, 14 aprile, un 35enne in una casa del centro di Belluno, in via Valeriano Piero, laterale di piazza delle Erbe, la zona dove si trova anche una nota trattoria. L'area, possibile scena del crimine, è stata transennata e sono sul posto polizia di Stato e carabinieri per ricostruire l'accaduto. Ma già i primirilievi escluderebbero la responsabilità di terzi: potrebbe essersi trattato di una caduta accidentale dalle scale. © RIPRODUZIONE RISERVATA