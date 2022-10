Addio a Giulio Bianchi, insegnante per 40 anni. Ha cresciuto generazioni di studenti all'​Istituto Renier

BELLUNO - Una vita dedicata agli altri si è spenta ieri mattina, nell'annuncio funebre i suoi cari hanno scritto Giulio è serenamente tornato tra le braccia del Padre circondato dai suoi cari. Continuiamo ad accompagnarlo con l'affetto e con la preghiera, ben sapendo che lui potrà da ora farlo con noi da lassù.



IL MALE

La malattia che l'aveva colpito da tempo non ha lasciato scampo a Giulio Bianchi, 72 anni di Belluno, per 40 anni insegnante e uomo di cultura molto attivo nel volontariato. Laureato in filosofia all'Università Cattolica di Milano, era molto conosciuto in città e in tutta la provincia, non solo per essere stato l'insegnante di generazione di studenti all'Istituto Renier, ma anche per il suo impegno nel mondo del volontariato, in campo ecclesiale, sociale, culturale e anche giornalistico, ha collaborato a lungo anche con Telebelluno dove ha curato una rubrica per la famiglia; ha collaborato fino all'ultimo anche con L'Amico del Popolo e con RadioPiave, proponendo di settimana in settimana, con grande fedeltà, riflessioni e commenti di carattere culturale e sociale; il suo pubblico ora lo piange. È stato per esempio responsabile dei giovani di Azione Cattolica, ha messo le sue conoscenze a disposizione dell'Università Adulti Anziani, ha collaborato con la Scuola di formazione politica e sociale della diocesi, ha assunto anche qualche responsabilità in campo politico ai tempi del Partito Popolare.



IL RICORDO

Quanti l'hanno conosciuto testimoniano la sua profonda convinzione, dell'importanza di un'adeguata formazione culturale, anche nel settore che gli è stato particolarmente a cuore fin dagli anni '70, quello della difesa e valorizzazione della vita. Giulio Bianchi è stato infatti uno dei fondatori del Movimento per la vita e del Centro aiuto alla vita di Belluno, diventando poi anche coordinatore provinciale e regionale della Federazione dei Movimenti e dei Centri aiuto alla vita di cui fino allo scorso luglio ha curato anche il giornale di collegamento denominato Federvita. Quasi una missione, quella di tutela e promozione della vita, in cui Bianchi si è distinto anche per alcune iniziative che hanno avuto risonanza nazionale. Tutto ciò senza dimenticare l'impegno continuo a servizio delle necessità delle associazioni in cui operava e la testimonianza di vita e di pensiero offerta ai tanti che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e frequentarlo. I funerali saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di San Giovanni Bosco, alle 14.30 sarà recitato il rosario; seguirà la sepoltura nel cimitero urbano di Prade.