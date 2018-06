Prende il figlio in braccio e si sente male: morto il prof Piero Bortoluzzi Il saluto di Giorgia Meloni su Fb: «Basi e struchi, amico mio» /Il post

Discendente di una storica famiglia veneziana - i suoi antenati costruirono tra l'altro il "Castello Bortoluzzi" di Ponte nelle Alpi (Belluno) - Bortoluzzi si è diplomato nel 1983 al liceo classico Cavanis e ha poi conseguito tre lauree in Storia, Lettere e Informatica Umanistica a Ca' Foscari. Impegnato politicamente nella destra veneziana, ha militato in An, quindi nel Pdl e infine in Fdi, per cui è stato anche coordinatore provinciale. Molta passione metteva anche nel calcio, da tifoso del Venezia e della Reyer, e nella ricerca storica e di curiosità veneziane, su cui ha scritto numerosi libri.



IL CORDOGLIO DI GIORGIA MELONI

"Pietro non c’è più. E per noi è una notizia tragica, di quelle che ti lasciano senza fiato. Colto, onesto, allegro, instancabile. Conosceva la storia di ogni singola pietra della sua splendida città, Venezia. Passeggiare per le calli senza di lui non sarà più possibile. Ci mancherai da morire, Pietro. Ma come tu ci sei stato per noi, noi ci saremo per te, e risponderemo “Presente” quando chiameranno il tuo nome. Basi e struchi, amico mio". Lo ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

VENEZIA - Lutto nellae nel mondo dellaveneziana. È morto, docente al Liceo Marco Polo e consigliere di Municipalità. Bortoluzzi, 53 anni, era stato consigliere provinciale e comunale prima con Alleanza nazionale e poi con Fratelli d’Italia.Lascia una compagna e un figlio piccolo. E proprio stamani,, colto da un probabile infarto.