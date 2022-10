La sacrestana lo chiama ma lui non risponde: parroco trovato morto in canonica

CESIOMAGGIORE - Samuel Gallardo, 64 anni, parroco di Cesiomaggiore è stato trovato morto in canonica ieri pomeriggio, 5 ottobre. La sacrestana aveva provato a chiamarlo nel pomeriggio ma non aveva risposto. In serata la donna ha dato l'allarme: il sacerdote è stato trovato in casa senza vita. Aveva pranzato e lavato i piatti.

Samuel Gallardo era a nato a San Clemente (in Cile), il 2 marzo 1958. Entrato giovanissimo a far parte dei salesiani, partì dal suo paese per andare in Medio Oriente: è stato al Cairo, città dove progettava di passare gli ultimi anni della sua missione. Fu poi in Siria, in Libano, in Iraq e in Iran, terra che dovette lasciare dopo l’avvento di Khomeyni nel 1979. Venne ordinato presbitero a Betlemme il 13 giugno 1993. I funerali verranno celebrati sabato 8 ottobre alle 10 nella chiesa parrocchiale di Cesiomaggiore.