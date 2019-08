Va in ospedale, ma rifiuta il ricovero: muore nella notte per sospetta overdose

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SEDICO - Si era sentito male la sera prima, ma alla fine, dopo l’accesso al pronto soccorso, aveva deciso di tornarsene a casa. Era andato a dormire nell’abitazione dell’amico a Sedico, forse per non restare solo in caso necessitasse di cure. Purtroppo ieri pomeriggio è stato trovato morto. Un decesso dai contorni non chiari quello di Michele Falcier, classe 1966, originario di Jesolo (Ve), 53 anni ancora da compiere. Il sospetto è che possa essersi trattato di un’overdose e su questo al momento indagano i...