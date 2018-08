Tamponato da un'altra motocicletta vicentino muore sulla via di Misurina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AURONZO - Un motociclista è deceduto stamani all'ospedale di Treviso per le ferite riportate nello schianto che c'è stato oggi, 17 agosto, intorno alle 9, sulla strada 48 delle Dolomiti verso Misurina. L'incidente è avvenuto all'uscita di Auronzo, in via Ligonto: il centauro ha frenato all'improvviso, per cause al vaglio della polizia stradale di Valle di Cadore che è intervenuta per i rilievi, e l'altro lo ha tamponato. Le condizioni del, rimasto a terra incosciente, sono apparse subito gravi: elitrasportato a Treviso non ce l'ha fatta. Illeso l'altro centauro.