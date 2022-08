Addio a Da Rold, il medico che fu sindaco per 101 giorni

BELLUNO - Vita lunga, intensa la sua. Sia nella veste di medico che di politico. È morto martedì pomeriggio, a 96 anni, Aldo Da Rold. Repubblicano da sempre, vestì la fascia tricolore di sindaco nel 1990 per 101 giorni, traghettando i bisticci interni a Palazzo Rosso tra agosto e dicembre. Antifascista deciso, si definiva, a detta del figlio Alessandro, erede della Resistenza. Quasi prendendo il testimone dal padre Alessandro - colui il quale a Belluno fondò il Partito d'Azione - la passione forte per la politica. Amava la lettura, tanti i libri che giravano per casa. Ma ad essere presi in mano erano per lo più i classici, compresi i testi di autori greci e latini. Politicamente parlando fu uomo netto. Non cambiò mai casacca, fedele a partito della foglia d'edera: «Non ricordo incontri a casa con La Malfa, ma ho ben in mente Giovanni Spadolini che veniva a pranzo da noi», è il figlio a delineare la figura di un padre impegnato tra la politica e, soprattutto, la professione. Aveva due specializzazioni: in cardiologia e in neurologia. E fu, in città, tra i primi a seguire le patologie connesse alla depressione. «Il telefono a casa squillava in continuazione. Non si risparmiava come medico è sempre il figlio Alessandro Da Rold, pure cardiologo, a parlare lo chiamavano di notte ed era sempre disponibile, lo chiamavano durante il pranzo di Natale e raggiungeva chi aveva bisogno». Aveva ambulatorio in via Loreto: «Un medico, a cui sono grata, che ha portato mia mamma, cardiopatica, a vivere fino a 102 anni», afferma la signora Annamaria.



IL CORDOGLIO DEL SINDACO

«È un mese nefasto, un altro ex sindaco ci ha lasciati. Ad Aldo Da Rold il nostro grazie per quanto fatto per il nostro territorio». Così il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, nella nota di cordoglio per la scomparsa dell'ex primo cittadino. Da Rold ha infatti ricoperto la carica di sindaco, succedendo a Edoardo Bristot e passando poi il testimone a Gian Claudio Bressa. «Medico neurologo, cardiologo e internista al San Martino prosegue De Pellegrin - Da Rold è stato sindaco non per un intero mandato, ma per pochi mesi, dimostrando anche in questo suo mettersi a disposizione un vero spirito di servizio per la comunità. Da parte mia, della giunta e del Consiglio comunale sincere condoglianze alla famiglia». Aldo Da Rold lascia i figli Alessandro con Brigida, e Elena con Simone, Chiara con Enrico, Lorenzo, Filippo, Giovanni e i pronipoti Luca e Beatrice, la sorella e i parenti tutti. L'ultimo saluto martedì alle 15 in Duomo, poi la salma proseguirà per il cimitero di Prade. La famiglia ringrazia l'Associazione Cucchini.