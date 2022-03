Addio al maestro Pepi, insegnò il suo mestiere a generazioni di muratori

ARSIÈ - Addio al maestro Pepi, insegnò a generazioni di muratori di Arsiè, che fecero poi fortuna anche all'estero. Il cavaliere del lavoro Giuseppe Maddalozzo è deceduto martedì 9 marzo: aveva 85 anni, nato nell'anno 1936. Era stato ricoverato da un paio d'anni nella Casa di Riposo San Giuseppe di Arsié, ma fino a poco prima era molto attivo e inserito nella comunità. Lo si era visto lavorare nel cortile di casa fino agli ultimi tempi nella località di Rocca-Villaggio, sua sede abituale per l'abitazione e dell'impresa edile, dove aveva costruito un grande capannone.

L'INSEGNAMENTO

Era noto anche come Maestro Pepi. Da giovane aveva fatto il maestro presso la scuola muratori di Arsié, negli ambienti che oggi sono quelli, trasformati ovviamente, della locale scuola media. Aveva insegnato per anni a fare le malte, il cemento e i muri a molti arsedesi che poi trovarono spesso lavoro all'estero, specie in Svizzera e in Francia se non in Australia. Si impegnò in diverse iniziative locali e anche nella costruzione del villaggio di Col Perer sulla collina e anche come socio della Sociatà Celado Col Perer nel tentativo di dare uno sviluppo sciistico alla celebre località montana di Arsié con base presso la Malaga Celado.

LA FAMIGLIA

Sposò Giuseppina, morta alcuni anni fa. Ebbero due figli Stefania e Sandro, rimasto fedele alla casa paterna di Rocca e legato al Calcio arsedese, entrati nella pubblica amministrazione tra Feltre e Belluno. Lascia oltre al genero Claudio e la nuora Roberta, gli amati nipoti Filippo, Samuele e Michelle. Ha ancora una sorella in vita Maria Teresa. I funerali nella parrocchiale di Rocca oggi, venerdì 11 marzo, alle 15, con la messa preceduta alle 14,30 dalla recita del rosario.