BELLUNO - Lutto nel mondo del commercio. È morto Luciano Pezzolla lo storico riferimento della discografia e degli strumenti musicali della provincia. Erano gli anni dei Beatles e dei Rolling Stones. Ma anche di Caterina Caselli e Mal dei Primitives. La musica usciva da LP e 45 giri in vinile messi sul piatto. A Belluno, per un disco, si andava da Luciano Pezzolla: il suo negozio, aperto nel 1962 in piazza Mazzini dove si vendevano anche radio e televisioni - rappresentò un riferimento per gli appassionati di rock e lenti. Luciano, il principe dei dischi e degli strumenti musicali, ha chiuso gli occhi per sempre: aveva 88 anni.

LA CARRIERA

Iniziò lavorando, in una cantina, per Radio Piero: faceva il radioriparatore. Poi il salto: proprio Piero Sovilla, suo ex datore di lavoro, gli cedette l'attività nel 1962. Gratuitamente, in nome della sua competenza che mise in luce da dipendente. Altro balzo in visibilità si ebbe nel 1968 quando il negozio, dove anche la moglie lavorava, si trasferì sotto ai portici di piazza dei Martiri. Solo a fine anni Novanta Luciano passò il testimone ai figli Stefano e Massimiliano, in una gestione che durò fino al 2018. Amante del gioco delle bocce, aveva l'allegria in corpo. Era un compagnone, insomma. Ma anche uno che in negozio ci stava senza orario e che, soprattutto, ha avuto la grande capacità di tenere unita l'intera famiglia. L'ultimo saluto a Luciano Pezzolla è fissato per domani alle 15 nel Duomo di Belluno. Oltre alla moglie, signora Maria Grazia e ai fratelli, lascia i figli Piera, Stefano e Massimiliano, il genero Gianni, le nuore Mirella e Alessandra, Serena, gli adorati nipoti Marco, Francesca, Caterina, Elisabetta e Federico. La famiglia tiene a ringraziare il personale del Reparto di Medicina dell'Ospedale San Martino.