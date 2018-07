Travolto dal carrello mentre lavora in una baita, è morto nella notte Trovato dopo ore da un escursionista

LOZZO DI CADORE (BELLUNO) - È stato travolto da un carrello mentre lavorava nella sua baita. L'infortunio è successo ieri, attorno alle 18, in località Col Cervera sul Pian dei Buoi. Mentre stava svolgendo lavori di manutenzione nella baita B.O., 82 anni, di Lozzo Di Cadore, è rimasto incastrato dietro ad un carrello ed era stato ritrovato dopo alcune ore da un escursionista di passaggio. Immediato l'allarme ai soccorsi che sono giunti con l'elicottero. Il personale medico e il tecnico di elisoccorso sbarcati nelle vicinanze hanno prestato le prime cure all'infortunato, che presentava vari traumi. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Caricato in barella, l'anziano è stato trasportato all'eliambulanza con l'aiuto di due persone presenti sul posto, per essere poi accompagnato all'ospedale di Belluno. Inutili i tentativi di salvargli la vita, l'uomo è sopravvissuto per la notte, ma alle prime ore dell'alba è deceduto.

