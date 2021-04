Morto Gino Girelli, imprenditore delle biciclette e grande promotore dello sport

SANTA GIUSTINA Si è spento ieri all’età di 88 anni Gino Girelli, imprenditore nel campo delle biciclette e promotore dello sport, quello vero. Dall’attività nella Polisportiva Plavis della “sua” città, Santa Giustina, all’impegno nel centro sportivo italiano di Feltre, lavorando fianco a fianco con il compianto Enrico Brambilla, con cui promosse la “Pedala Feltre”. A fianco dello sport, Girelli ha dedicato parte della sua vita al mondo politico, militando nelle fila della Dc. Lascia i figli Graziella, Gemma e Gianni .

LO SPORTIVO Gino Girelli era un amante dello sport. Già a 20 anni, nel 1953, contribuì a costituire la Polisportiva Plavis e a farla crescere, tant’è che ne fu anche presidente per ben 35 anni. Promosse il settore ciclistico, organizzando numerose iniziative, tra cui la “Plavis Michelin”, poi “Plavis Williers”. Girelli promosse numerosi sport, anche nuovi, nel territorio santagiustinese, tra cui la pallacanestro e le corse campestri. A Feltre collabora con il centro sportivo italiano guidato da Felice Dal Sasso prima e da Enrico Brambilla poi, lanciando con lui la Pedala Feltre. Un impegno che portava avantitutt’ora, nel ruolo di revisore dei conti.