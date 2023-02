BELLUNO - Grandi hotel, ristoranti, mense, ospedali, le cucine industriali della Sades Impianti, partner di Elextrolux Professional, hanno dato una svolta al settore dell'alimentazione fornendo sempre tecnologie e soluzioni avanzate. Ma ieri mattina, alle 8, l'anima di questa lunga storia professionale fatta di passione e tenacia, si è spenta all'ospedale San Martino di Belluno nel reparto di Nefrologia.

Gelindo De Salvador, 80 anni compiuti il 9 dicembre scorso con una festa memorabile organizzata da dipendenti, amici e clienti, si è congedato dalla sua Belluno, dov'era nato. Lascia la moglie Mariarita Caldart e l'adorata figlia Roberta alle quali resta l'eredità di un'impresa che oggi conta dodici dipendenti. Il settore commerciale, da sempre terreno di Gelindo, lentamente è passato nelle solide mani di Loris Bortot.

INIZIÒ MONTANDO GRU

L'avventura imprenditoriale di De Salvador, che per anni aveva lavorato come montatore di gru per la Comedil per poi passare nel 1975 a fare il rappresentante di lavatrici, inizia nel 1977 quando si presenta l'occasione di lavorare per il marchio di Angelo Po di Modena. All'epoca si trattava di vendere lavabicchieri e provvedere al montaggio, cosa che De Salvador sapeva fare bene. Nasce così la Sades con la sua prima sede in via Fratelli Rosselli. Con lui c'è anche un socio, ma il tandem dura poco. De Salvador lo liquida e coinvolge nell'impresa anche la moglie, conosciuta quando anche lei lavorava alla Comedil. Assieme affittano un capannone in via Girolamo Bortotti, poco distante da dove sorgerà poi l'attuale Sades Impianti. L'impresa è un crescendo, tanto che il fondatore smette di fare montaggi e assume il suo primo tecnico. Dai singoli elettrodomestici si passa alla progettazione e montaggio di grandi cucine industriali. Portano la firma Sades hotel come il Cristallo, il Dolomiti Lodge Alverà e poi il nuovissimo De Len, tutti di Cortina, l'Europa e Il Posta di Alleghe, La Vela della zona industriale di Longarone e tornando indietro negli anni anche l'ospedale di Belluno e molto altro.

LA FILOSOFIA CHE PREMIA

Il segreto di una crescita costate nel tempo? «Non limitarsi a vendere, ma fornire sempre assistenza tecnica - afferma la figlia Roberta, oggi responsabile del marketing -, saper sempre mediare con il cliente, cercare sempre di migliorare il prodotto, non solo sotto il profilo della funzionalità tecnica ma anche della comodità per chi lo utilizza. E soprattutto, nella vita, vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Questa era la filosofia di mio padre».

De Salvador aveva cominciato ad avere problemi di salute oltre un anno fa, ma non aveva mai messo di essere attivo anche se lentamente aveva dovuto cedere lo scettro del ruolo chiave dell'azienda, ovvero il commerciale. Ma la sua guida restava, salda e rassicurante.

Domani, dalle 14 alle 14.30 sarà possibile rendergli l'ultimo saluto all'obitorio dell'ospedale di Belluno. Poi, alle 15, il funerale in Duomo.