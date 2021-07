Addio al prof. Flavio Devetag, il primario-onorevole, vera colonna di Feltre

FELTRE - E' scomparso domenica, 18 luglio, all'ospedale di Trieste, Cattinara dove era ricoverato, il dottor Flavio Devetag di Gorizia, per anni primario del reparto della Neurologia dell'ospedale di Feltre, già consigliere comunale, onorevole con la Lega Nord negli anni Novanta e presidente del Centro Internazionale del Libro Parlato. Il cordoglio dell'azienda sanitaria. «L’Ulss Dolomiti si unisce al dolore della famiglia e dei tanti amici e porge le più sentite condoglianze per la scomparsa del dottor Flavio Devetag. Noto e stimato professionista, aveva preso servizio come neurologo all’ospedale di Feltre nel 1974. Nel corso della sua carriera, coronata da numerosi riconoscimenti, è stato anche direttore della Neurologia dell’ospedale Feltre dal 1999 al 2011».