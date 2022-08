Addio all'ex sindaco di Belluno Ermano De Col, per 50 anni è stato consigliere comunale

BELLUNO - Lutto nella politica, questa notte, 18 agosto, è morto l’ex sindaco di Belluno Ermano De Col.

De Col è stato per cinquant'anni consigliere comunale a Belluno per nove legislature, ricoprendo anche la carica di assessore dal 1992 al 1993 nella giunta presieduta da Gianclaudio Bressa. Iscritto al Partito Socialista Italiano, ha poi aderito ai Democratici di Sinistra, rinunciando poi alle tessere rimanendo attivo in politica quale indipendente.

Alle elezioni comunali del 2001 è stato eletto sindaco di Belluno sostenuto dalla coalizione dell'Ulivo, avendo la meglio al secondo turno con il 51,69% dei voti sullo sfidante Luigi Panzan della Casa delle Libertà. Candidato per un secondo mandato alle elezioni del 2006, è stato sconfitto al ballottaggio da Celeste Bortoluzzi di Forza Italia.

È stato nuovamente eletto consigliere comunale in rappresentanza di una lista civica nel 2012 e nel 2017.