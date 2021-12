FELTRE - È stato trovato senza vita sul divano di casa dalla compagna rientrata dopo il lavoro. Ciro Scagliati, classe 1958, di Feltre, ex rugbista e storico tifoso del Rugby Feltre è morto ieri pomeriggio, 28 dicembre, nella sua casa del centro storico. Sembrava che dormisse accasciato sul sofà, ma quando la compagna si è avvicinata si è accorta della tragedia. Sotto choc ha subito chiesto aiuto al 118, ma per Ciro non c'era più nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne la morte. L'ex giocatore, che lavorava da tempo come piastrellista, è stato stroncato da un infarto improvviso che non gli ha lasciato scampo. La morte risaliva a un qualche ora prima: il malore è avvenuto ieri intorno a mezzogiorno.

In serata il messaggio di cordoglio del Rugby Feltre, società per cui aveva giocato negli anni Settanta: «È con grandissimo dispiacere che la famiglia del Rugby Feltre ha appreso la notizia dell'improvvisa scomparsa di Ciro Scagliati. Ciro è stato uno di noi in campo e negli interminabili terzi tempi, ci ha sempre portato un contributo sostanzioso con il suo fare scanzonato, che, però, sapeva andare in profondità. Ciro ha festeggiato con gli amici di sempre qualche settimana fa ed era il solito Ciro, l'anima della compagnia. Ci mancherà, non c'è dubbio e rideremo tutti un po' di meno. Un abbraccio sentito a Simonetta e ai familiari».

Ciro è stato un gran giocatore, un vero talento tanto che quando si trasferì a Bologna per gli studi universitari giocò anche nelle fila del Rugby Bologna. Ma il suo cuore era a Feltre: non mancava mai sugli spalti per tifare la sua squadra e a tutti i ritrovi del club. C'era anche lui alla cena con il giocatore neozelandese, che militò nel Rugby Feltre negli anni Ottanta: era passato a Feltre qualche giorno fa per salutare gli amici e c'è stata la serata in compagnia. Ciro il 30 ottobre scorso aveva festeggiato i suoi 63 anni, ricevendo una valanga di auguri dai tanti amici che gli volevano bene. Nessuno sapeva che sarebbe stato il suo ultimo compleanno.