di Raffaella Gabrieli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una gita dal sapore di beffa. Per chi, come lui, ha scalato l’Everest, raggiungere il rifugio Coldai, dove l’attendeva un amico, avrebbe dovuto essere una passeggiata decisamente semplice. E invece, la sorte è stata beffarda. E su quelle rocce, diventate ormai “di casa”, ha trovato la morte. Si è conclusa così, con un volo di un centinaio di metri, la vita di Ian Edward “Ted” Atkins, scozzese ma residente ad Alleghe da due anni. L’allarme alle Centrale del 118 è scattato ieri attorno alle 11 quando alcuni escursionisti hanno visto un uomo precipitare in un tratto attrezzato del sentiero Tivan, il numero 557, a quota 2.300 sul monte Civetta. Atkins, oltre a un inventore, era anche un esploratore e un grande appassionato di montagna. E pure stuntman.