BELLUNO - Sarà la chiesa cittadina di Cavarzano ad accogliere, domani, 28 febbraio, la salma di Edoardo Bristot, Cavaliere della repubblica e già vicesindaco di Belluno. I funerali sono fissati per le 14,30. Nato nella frazione di Visome nel 1937, l'ex amministratore aveva 86 anni, era è deceduto a Ferrara, ma le esequie si svolgeranno nella città capoluogo con la quale era stato ed era ancora molto forte il legame. A dare l'annuncio nelle epigrafi comparse in città i figli Massimiliano con Monica, e Simone con Margot, i nipoti e parenti tutti.

L'IMPEGNO

Bristot il cui partito di riferimento era il Psi - era stato eletto per la prima volta nel consiglio comunale del capoluogo nel 1983, è stato vicesindaco nelle giunte presiedute da Aldo Da Rold e nella prima legislatura guidata da Gianclaudio Bressa. Importante il suo contributo al progetto che, attraverso il Fio, diede un nuovo assetto alla città e per il quale, da assessore all'Urbanistica prima e vicesindaco poi, curò i rapporti con la Regione, forte della sua competenza specifica nel settore urbanistico, avendo egli lavorato nell'edilizia.

L'OPERA

Importante fu il suo impegno nel reperimento dei fondi necessari alla realizzazione dei progetti, fra i quali anche il parcheggio di Lambioi che cambiò il volto di Belluno. Nella sua carriera a Palazzo Rosso fu anche fu anche pro-sindaco quando l'allora sindaco Giovanni Crema si era dimesso per candidarsi alle regionali: era il 1990. La scomparsa risale a giovedì 23 febbraio ed in questi giorni sono stati molti gli ex amministratori e colleghi a Palazzo Rosso che lo hanno ricordato. Dopo i funerali, la salma proseguirà per la cremazione.