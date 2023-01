Addio a don Vigolo, prete vicentino con incarichi di pastore nel Bellunese

LONIGO/BELLUNO - Se n'è andato don Giuseppe Vigolo, 89 anni, ex parroco di San Gervasio. Il reverendo è morto ieri mattina all'ospedale di Valdagno. Da anni viveva a Lonigo, in provincia di Vicenza, ma era incardinato nella diocesi di Belluno-Feltre.

Figlio di Teodosio ed Elisa Boschetto, era nato a Lonigo il 2 novembre 1933. Fu ordinato presbitero a Lanciano (Chieti) il 5 agosto 1959 e fino al 1976 svolse il ministero in alcune comunità della diocesi di Lanciano-Ortona. Venne quindi accolto nella diocesi di Belluno: dopo due anni di servizio come vicario parrocchiale di Borsoi, nel 1978 venne nominato parroco di San Gervasio a Belluno e rettore della cappella del cimitero urbano della città. Durante i 22 anni di servizio in quella comunità, si prodigò per la costruzione della casa canonica e delle sale parrocchiali; si attivò per importanti lavori in chiesa, coinvolgendo e unendo i parrocchiani.

Per molti anni ha insegnato religione nelle scuole medie e superiori, lasciando un bel ricordo in quanti lo ebbero come insegnante. Negli anni del suo ministero pastorale, nel 1997 ebbe la gioia di accompagnare all'altare don Stefano Pontil. Per motivi di salute nell'estate del 2000 fu costretto a lasciare la parrocchia e a trasferirsi a Lonigo, vicino ai suoi familiari, dove in questi anni ha svolto vari servizi in aiuto ai preti della zona. Le esequie saranno celebrate nel pomeriggio di mercoledì 11 gennaio nel duomo di Lonigo.