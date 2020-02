LONGARONE - La giornata di ieri non è servita a fare luce sulla morte di don Davide Girardi, il quarantacinquenne sacerdote, originario di Castellavazzo di Longarone, trovato morto lunedì mattina nella sua abitazione di Roma. L'unica novità che tuttavia è trapelata senza i crismi dell'ufficialità è che nella giornata di oggi verrà probabilmente fatta un'autopsia. «Ma da quel che è apparso nelle prime ore riferisce il sindaco di Longarone, Roberto Padrin che è in contatto con la famiglia sarebbe un passaggio fatto per scrupolo, perché sembra scontato che le cause del decesso sono naturali».

NUOVI ORIZZONTI

Ed è per questo che non è stata ancora fissata la data del funerale che molto probabilmente si terrà fra Castellavazzo, Longarone o Belluno, anche se da tempo egli lavorava quasi costantemente nel Lazio, con la comunità Nuovi Orizzonti di cui faceva parte. E, sempre con Nuovi Orizzonti, don Davide Girardi per un periodo aveva svolto il proprio servizio anche nel Bellunese, alla Vena d'Oro, in Comune di Ponte nelle Alpi, dove l'associazione laziale da tempo gestisce la struttura di recupero. La sede di Nuovi Orizzonti invece è in provincia di Frosinone, ma nell'ultimo periodo don Davide era impegnato nelle strutture romane.

IL RICORDO DELLA CARITAS

«Il mio ricordo risale ad alcuni anni or sono ha detto ieri, raggiunto al telefono, Marco Toti, direttore della Caritas di Frosinone, molto scosso dalla notizia e quel che posso dire è che egli era una figura molto positiva, solare e vivace. Quando fu ordinato sacerdote nel 2003, il nostro vescovo di allora era molto legato a Nuovi Orizzonti. E don Davide fu proprio uno dei primi sacerdoti di quella comunità». A Roma intanto, già martedì, sono scesi i genitori del sacerdote.

CORDOGLIO IN PAESE

In attesa di novità è anche don Alessio Strapazzon, parroco di Castellavazzo: «Sarà il vescovo a comunicarci come si svilupperanno le prossime giornate dice don Alessio, che del prete scomparso è stato compagno di studi nel Seminario Gregoriano di Belluno ed era presente anche all'ordinazione sacerdotale a Roma qui la gente è scioccata perché don Davide è figlio di questa terra: qui giocava, qui è andato a scuola, qui aveva gli amici. Ed anche se poi il suo ministero lo ha portato lontano, tutti lo ricordano e gli vogliono bene. Si tratta di una notizia che ha ferito e turbato l'intera comunità».

MESSA DI SUFFRAGIO

Don Alessio aveva visto l'ultima volta don Davide circa un anno fa, quando quest'ultimo era salito da Roma in occasione della Cresima della nipote. La comunità di Castellavazzo ha ricordato il sacerdote improvvisamente scomparso sia nella messa di martedì sera, sia ieri sera e lo farà anche oggi. L'attenzione verso gli ultimi, quattro anni fa aveva portato don Davide sino in Africa, in visita alla missione di don Augusto Antoniol, ora parroco di Longarone.

Giovanni Santin

