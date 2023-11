Belluno. Morto Angelo Tanzarella, ex dirigente dell'Usl 1 e uomo di politica

BELLUNO - E' morto Angelo Tanzarella dopo aver combattutto per qualche anno contro la malattia. E' venuto a mancare nella sua abitazione e la notizia si è diffusa velocemente in tutto il bellunese. Personaggio di spicco del bellunese sia sul fronte politico sia su quello amministrativo, classe 1952, è stato anche dirigente dell'Usl 1 di Belluno, direttore dei Servizi sociali fino al 2013, consigliere regionale, assessore al bilancio e ai fondi europei, consigliere della fondazione Cariverona e Angelini e segretario della federazione bellunese del Pci.

A ricordarlo, tra i tanti, anche l'onorevole Giovanni Crema con questo scritto: «Caro Angelo Tanzarella, non ho parole, oggi sono più solo, piango la scomparsa di un amico intelligente, coerente, rispettoso delle idee altrui, fedele ai suoi valori e principi che sapeva in ogni occasione distinguersi per la sua educazione al rispetto del prossimo. Eravamo molto legati e l'appartenenza a partiti diversi non era motivo di divisione ma di reciproco stimolo per vedere i problemi della società e in modo particolare al mondo dei più deboli e più bisognosi per risolverli o almeno attenuarli. Mille sono i ricordi che si sovrappongono in questo mestissimo giorno. La presenza in Consiglio comunale dei quattro "moschettieri" della sinistra da una parte Ermanno ed io e dall'altra Matteo e Angelo. La comune esperienza in Consiglio regionale e poi assieme in Giunta con Floriano, uomini di tre partiti diversi che per la Provincia di Belluno e per il Veneto hanno contribuito a renderle più moderne e adeguandone i servizi. Le tante discussioni che con il passare del tempo ci hanno resi politicamente sempre più vicini. Da ultimo la telefonata dei giorni scorsi dove entrambi abbiamo capito che sarebbe stata l'ultima.

Mi mancherai molto e di questo non riesco a rassegnarmi. Ciao Angelo»