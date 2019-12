Morto Alfonso Sampieri, anima del Palio e custode delle tradizioni

FELTRE - Nella vigilia di Natale se ne va Alfonso Sampieri. Saranno festività cupe per il Palio, per Feltre e per tutto l'associazionismo che piange la scomparsa, dopo una lunga malattia, di una delle persone che più ha amato questo territorio impegnandosi da sempre in prima persona per la tutela di storia e tradizioni. Una vita trascorsa nell'Arma dei carabinieri, Sampieri, settant'anni, classe 1949 e residente a Nemeggio, ha scritto il proprio nome soprattutto nel mondo del Palio di Feltre nel quale per anni ha rivestito incarichi di rilievo fornendo sempre impegno e grandi capacità. Pittore, artista, storico, ha amato in modo tangibile tutto quello che riguarda la sua Feltre.



