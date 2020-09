Ciclista stroncato mentre sale il monte Tomba: Renato cade a terra e muore a 64 anni

ALANO DI PIAVE (BELLUNO) - E' morto oggi pomeriggio mentre percorreva in bicicletta la sp 10 ad Alano di Piave salendo verso il Monte Tomba, Renato Cattai, 64enne residente a Jesolo (Ve). L'uomo è caduto a terra, stroncato da un arresto catdiocircolatorio. Immediati i soccorsi sul posto, intervenuti poi anche i carabinieri per la ricostruzione dell'accaduto. Una volta appurato che si trattava di morte naturale, in contatto con il magistrato di turno, hanno dato il via libera alla rimozione della salma. Ultimo aggiornamento: 20:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA