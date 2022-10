BELLUNO - Quattro vittime in quattro giorni. La tragedia di ieri, 16 ottobre, a Falcade è l'ultima di una scia di incidenti costati la vita ad altrettanti appassionati di montagna. Giovedì la tragedia sulla Croda Bianca, nel gruppo delle Marmarole: un 33enne tedesco scendendo dalla via normale è scivolato su un tratto innevato ed è precipitato per 200 metri. I due compagni che erano con lui lo hanno visto scomparire nel vuoto, hanno provato a chiamarlo ipotizzando che potesse essersi fermato poco sotto, magari trattenuto dai mughi, ma non avendo risposta hanno intuito che era capitato il peggio. Una volta sotto la cima, l'equipaggio del soccorso alpino ha individuato il corpo senza vita del 33enne: si trovava a circa 2.500 metri di quota, sul versante di Auronzo. Venerdì sarebbe stata una distrazione ad essere costata la vita ad un alpinista di 57 anni di San Candido (Bolzano) inciampato mentre percorreva slegato una cengetta meno di 100 metri sotto la cima Ovest di Lavaredo. L'uomo era con altri quattro compagni di cordata che hanno assistito al volo di 300 metri terminato tra le rocce sottostanti: il corpo è rimasto incastrato tra la Cima Ovest e la Torre Comici rendendo l'intervento di recupero particolarmente complicato. Sabato a perdere la vita mentre andava a funghi era stata, invece, Lucia Marina De Bortoli. 74enne di Fonzaso i cui funerali saranno celebrati domani alle 10.30 nella chiesa arcipretale di Fonzaso. Una tragedia che ha colpito l'intera comunità fonzasina e tutti coloro che la conoscevano. E' infatti ricordata come una persona sempre disponibile e socievole, pronta a scambiare qualche parola con tutti.

Il dramma

La tragedia è avvenuta sabato mattina. Lucia Marina De Bortoli, insieme al marito Antonio, si era recata nella zona di Agana dove proprio il marito aveva un appezzamento di terra e bosco. L'uomo si è quindi dato al taglio di qualche pianta mentre la donna ha penso di fare una passeggiata alla ricerca di funghi. Non certo una cosa insolita per lei. Mentre camminava lungo un sentiero in località Vallorca però, la donna ha perso l'equilibrio ed ha iniziato a ruzzolare fra le piante e gli arbusti. Il marito ha quindi mollato l'attrezzatura che stava utilizzando ed è sceso per circa 200 metri lungo il pendio per accertarsi delle condizioni della moglie e, contemporaneamente, ha chiamato i figli per chiedere aiuto. Scattato l'allarme, senza riuscire ad avere la posizione del luogo esatto, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha iniziato a sorvolare la fitta vegetazione facendo fatica a individuare dove si trovasse la coppia. Quando i soccorritori sono riusciti a vedere marito e moglie, con un verricello di 40 metri sono stati sbarcati nelle vicinanze tecnico di elisoccorso e medico, che purtroppo ha solamente potuto constatare il decesso della donna, dovuto ai traumi riportati. La notizia ha fatto in poco tempo il giro del paese. Lucia era originaria di Arten, dove ha vissuto fino al matrimonio; poi il trasferimento nella casa di via Brolo de Pantz a Fonzaso. Ha lavorato per tanti anni alla Manifattura Valcismon, per poi andare in pensione e dedicarsi alla casa e alla famiglia.

Comunità in lutto

La comunità di Fonzaso è rimasta sgomenta per quanto accaduto. Una tragedia improvvisa ed imprevista che nessuno poteva immaginare. Lucia infatti era appassionata di camminate e funghi e quindi era un'attività che faceva spesso, soprattutto in quel terreno di proprietà del marito. E tutti coloro che conoscevano Lucia, e che vorranno stringersi intorno al marito Antonio, ai figli Tiziano e Morena ed ai parenti tutti, lo potranno fare domani quando ci sarà l'ultimo saluto.