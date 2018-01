© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Un altro morto in montagna. Questa volta la drammatica sorte è toccataMaddalena Donati, 29 anni, che era in passeggiata con le ciaspole, assieme al marito,, tra Tesino e comune bellunese diUna scivolata l'ha fatta cadere in un dirupo e i traumi si sono rivelati fatali. Sul posto, per recuperare la salma, gli uomini del Soccorso alpino. Per i rilievi di legge, invece, i carabinieri di Lamon.